Жара против мощности: как турбированные авто теряют силу летом

Летом турбированные двигатели сталкиваются с серьезными проблемами, включая потерю мощности из-за повышенной температуры воздуха. Увеличение температуры воздуха приводит к снижению его плотности, что в свою очередь уменьшает количество кислорода, поступающего в цилиндры.
Это заставляет блок управления двигателем автоматически уменьшать подачу топлива, что снижает мощность двигателя. Также высокие температуры нагревают впускаемый воздух до значительных уровней, что создает проблемы для интеркулеров.
Владельцы турбированных автомобилей часто применяют дополнительные устройства, такие как интеркулеры и настройку ЭБУ, чтобы справиться с этими проблемами и минимизировать потерю мощности двигателя в условиях жаркой погоды.
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