Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров отметил 12-летие сына Мартина с домашним размахом
Как быстро вернуть утерянный полис ОСАГО
Учёные обнаружили, что Солнечная система имела форму пончика
Сырое молоко может быть опасно для здоровья
Омлет с овощами: готовим в микроволновке всего за пять минут
Тренер Ахметова рассказала, как встать на локти
Ветеринары рассказали, почему нельзя мыть кошку шампунем
В городах-миллионниках появятся магазины янтарного комбината из Калининграда
Как выбрать одежду, чтобы выглядеть моложе?
Жара против мощности: как турбированные авто теряют силу летом

Проблемы турбированных двигателей летом: что нужно знать автовладельцам

0:48
Авто

Летом турбированные двигатели сталкиваются с серьезными проблемами, включая потерю мощности из-за повышенной температуры воздуха. Увеличение температуры воздуха приводит к снижению его плотности, что в свою очередь уменьшает количество кислорода, поступающего в цилиндры.

Проблемы турбированных двигателей летом: что нужно знать автовладельцам
Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Это заставляет блок управления двигателем автоматически уменьшать подачу топлива, что снижает мощность двигателя. Также высокие температуры нагревают впускаемый воздух до значительных уровней, что создает проблемы для интеркулеров.

Владельцы турбированных автомобилей часто применяют дополнительные устройства, такие как интеркулеры и настройку ЭБУ, чтобы справиться с этими проблемами и минимизировать потерю мощности двигателя в условиях жаркой погоды.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Последние материалы
Как быстро вернуть утерянный полис ОСАГО
Учёные обнаружили, что Солнечная система имела форму пончика
Сырое молоко может быть опасно для здоровья
Омлет с овощами: готовим в микроволновке всего за пять минут
Тренер Ахметова рассказала, как встать на локти
Ветеринары рассказали, почему нельзя мыть кошку шампунем
В городах-миллионниках появятся магазины янтарного комбината из Калининграда
Как выбрать одежду, чтобы выглядеть моложе?
Действенные способы сохранения урожая малины от клопов
На съёмки "Ильи Муромца" привлекли солдат с огнемётами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников