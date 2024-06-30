Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением

Дальнобойщики разработали уникальный способ взаимодействия на дорогах с помощью сигналов фар, который позволяет предупреждать других водителей о различных опасностях, таких как полицейские посты или аварии.
Некоторые полицейские выписывают штрафы за мигание фарами, но юристы утверждают, что такие штрафы не имеют законных оснований, так как мигание фарами не нарушает правил ПДД.
В соответствии с законодательством, нарушение правил пользования световыми приборами предполагает отсутствие соответствующих приборов или не выполнение обязательных действий. Эксперты также объяснили различные значения световых сигналов, используемых водителями на дороге, такие как индикация препятствий или разрешение на маневр обгона.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.