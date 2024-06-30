Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением

Дальнобойщики создали световой язык для взаимопомощи на дорогах: что говорят фары

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Дальнобойщики разработали уникальный способ взаимодействия на дорогах с помощью сигналов фар, который позволяет предупреждать других водителей о различных опасностях, таких как полицейские посты или аварии.

Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License

Некоторые полицейские выписывают штрафы за мигание фарами, но юристы утверждают, что такие штрафы не имеют законных оснований, так как мигание фарами не нарушает правил ПДД.

В соответствии с законодательством, нарушение правил пользования световыми приборами предполагает отсутствие соответствующих приборов или не выполнение обязательных действий. Эксперты также объяснили различные значения световых сигналов, используемых водителями на дороге, такие как индикация препятствий или разрешение на маневр обгона.