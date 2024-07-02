Узнайте, почему большинство водителей неправильно меняют моторное масло

Каждый водитель знает, что моторное масло нужно менять периодически. Однако не все автомобилисты в курсе, как часто следует выполнять эту процедуру. Принято считать, что нужно следовать инструкции по эксплуатации автомобиля, но это правило подходит не всегда.
Иногда автомобиль сталкивается с повышенными нагрузками, и в таких случаях масло нужно менять чаще. По мнению экспертов, если автомобиль используется интенсивно, его следует отдавать на техобслуживание каждые 15 000 километров пробега. Специалисты проведут так называемое "масляное ТО".
Если трудно запланировать визит на станцию техобслуживания при достижении очередного показателя пробега, стоит делать это хотя бы раз в год. При этом не забывайте самостоятельно менять масло каждые 7 500 километров пробега.
Также эксперты рекомендуют обращать внимание на вязкость моторного масла. Летом масло должно быть более вязким, а зимой можно использовать менее вязкое.
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