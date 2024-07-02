Не тратьте деньги на отели: узнайте, как сделать дом на колёсах своими руками

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Что нужно для комфортного путешествия на автомобиле

1:39
Авто

Летом кемперы становятся особенно популярными. Эти транспортные средства, представляющие собой дома на колёсах, позволяют путешественникам не тратить деньги на аренду жилья или номера в отелях во время дальних поездок. В кемпере можно ночевать, ведь в нём есть всё необходимое для комфортного отдыха: кровать, кухонная утварь и многое другое.

Что нужно для комфортного путешествия на автомобиле
Фото: wikipedia by Anita Lorenscheit, CC BY-SA 4.0

Считается, что обычный автомобиль сложно превратить в кемпер. Однако автоэксперты поделились пятью аксессуарами, которые помогут превратить автофургон в уютное жилое помещение.

Матрасы

Для дальних путешествий необходимы удобные спальные места. Оптимальным решением будет надувной матрас. Для его размещения в универсале достаточно сложить заднее сиденье.

Холодильник

Переносной холодильник незаменим в дороге, особенно в жаркую погоду. Он обеспечивает постоянный доступ к холодной воде и позволяет сохранить продукты свежими.

Компрессор

Этот прибор нужен для накачивания матраса, а также может пригодиться в экстренных ситуациях, например, для восстановления давления в шинах.

Сетка на окна

Сетка защищает от комаров и других насекомых, что особенно важно при ночёвке в автомобиле на природе. В жаркую погоду спать с закрытыми окнами сложно, а сетка позволяет держать их открытыми без риска.

Настольная плита

Для полноценного питания в дороге необходима настольная плита. Она позволяет готовить свежие блюда на открытом воздухе, избавляя от необходимости питаться полуфабрикатами.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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