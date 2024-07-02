Не тратьте деньги на отели: узнайте, как сделать дом на колёсах своими руками

Летом кемперы становятся особенно популярными. Эти транспортные средства, представляющие собой дома на колёсах, позволяют путешественникам не тратить деньги на аренду жилья или номера в отелях во время дальних поездок. В кемпере можно ночевать, ведь в нём есть всё необходимое для комфортного отдыха: кровать, кухонная утварь и многое другое.
Считается, что обычный автомобиль сложно превратить в кемпер. Однако автоэксперты поделились пятью аксессуарами, которые помогут превратить автофургон в уютное жилое помещение.
Матрасы
Для дальних путешествий необходимы удобные спальные места. Оптимальным решением будет надувной матрас. Для его размещения в универсале достаточно сложить заднее сиденье.
Холодильник
Переносной холодильник незаменим в дороге, особенно в жаркую погоду. Он обеспечивает постоянный доступ к холодной воде и позволяет сохранить продукты свежими.
Компрессор
Этот прибор нужен для накачивания матраса, а также может пригодиться в экстренных ситуациях, например, для восстановления давления в шинах.
Сетка на окна
Сетка защищает от комаров и других насекомых, что особенно важно при ночёвке в автомобиле на природе. В жаркую погоду спать с закрытыми окнами сложно, а сетка позволяет держать их открытыми без риска.
Настольная плита
Для полноценного питания в дороге необходима настольная плита. Она позволяет готовить свежие блюда на открытом воздухе, избавляя от необходимости питаться полуфабрикатами.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.