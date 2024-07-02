Не тратьте деньги на отели: узнайте, как сделать дом на колёсах своими руками

Что нужно для комфортного путешествия на автомобиле

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Летом кемперы становятся особенно популярными. Эти транспортные средства, представляющие собой дома на колёсах, позволяют путешественникам не тратить деньги на аренду жилья или номера в отелях во время дальних поездок. В кемпере можно ночевать, ведь в нём есть всё необходимое для комфортного отдыха: кровать, кухонная утварь и многое другое.

Фото: wikipedia by Anita Lorenscheit, CC BY-SA 4.0

Считается, что обычный автомобиль сложно превратить в кемпер. Однако автоэксперты поделились пятью аксессуарами, которые помогут превратить автофургон в уютное жилое помещение.

Матрасы

Для дальних путешествий необходимы удобные спальные места. Оптимальным решением будет надувной матрас. Для его размещения в универсале достаточно сложить заднее сиденье.

Холодильник

Переносной холодильник незаменим в дороге, особенно в жаркую погоду. Он обеспечивает постоянный доступ к холодной воде и позволяет сохранить продукты свежими.

Компрессор

Этот прибор нужен для накачивания матраса, а также может пригодиться в экстренных ситуациях, например, для восстановления давления в шинах.

Сетка на окна

Сетка защищает от комаров и других насекомых, что особенно важно при ночёвке в автомобиле на природе. В жаркую погоду спать с закрытыми окнами сложно, а сетка позволяет держать их открытыми без риска.

Настольная плита

Для полноценного питания в дороге необходима настольная плита. Она позволяет готовить свежие блюда на открытом воздухе, избавляя от необходимости питаться полуфабрикатами.