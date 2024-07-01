Сенсация на Дворцовой площади: новейший CHERY TIGGO 7 PRO MAX вышел в продажу

CHERY TIGGO 7 PRO MAX: Обновленный кроссовер представлен в Санкт-Петербурге

0:47 Your browser does not support the audio element. Авто

29 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась торжественная презентация обновленного кроссовера CHERY TIGGO 7 PRO MAX. Старт продаж и объявление стоимости привлекли внимание автолюбителей, подчеркивая важность технологичности, надежности и комфортабельности модели.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

В России кроссовер доступен в шести комплектациях, начиная с базовой Active по цене от 2 670 000 рублей. Оснащенный мощным 150-сильным двигателем и современными технологиями, TIGGO 7 PRO MAX соответствует высоким требованиям семейных людей. Модель предложена в различных цветах, включая двухцветные варианты.