Сенсация на Дворцовой площади: новейший CHERY TIGGO 7 PRO MAX вышел в продажу

29 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась торжественная презентация обновленного кроссовера CHERY TIGGO 7 PRO MAX. Старт продаж и объявление стоимости привлекли внимание автолюбителей, подчеркивая важность технологичности, надежности и комфортабельности модели.
В России кроссовер доступен в шести комплектациях, начиная с базовой Active по цене от 2 670 000 рублей. Оснащенный мощным 150-сильным двигателем и современными технологиями, TIGGO 7 PRO MAX соответствует высоким требованиям семейных людей. Модель предложена в различных цветах, включая двухцветные варианты.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.