Мотоцикл из СССР за 2,1 млн рублей: уникальная Jawa-350 нашла нового владельца

В России продали мотоцикл Jawa в заводской упаковке за 2,1 млн рублей

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На сайте бесплатных объявлений в России 12 июня появилось объявление о продаже мотоцикла Jawa в заводской упаковке, и уже 28 июня техника нашла нового владельца за 2,1 млн рублей.

Фото: Wikipedia by Jeremy Wolf, CC BY-SA 4.0

Мотоцикл, сохранившийся в идеальном состоянии с 1991 года, никогда не доставали из транспортировочного ящика, а двигатель не запускали. Все детали покрыты слоем пыли и паутины, без следов эксплуатации, а хромированные части обёрнуты вощеной бумагой.

Jawa-350, известная любителям мототехники, оснащена двухцилиндровым 26-сильным двигателем и 4-ступенчатой коробкой передач, способная разгоняться до 128 км/ч. В 1991 году мотоцикл стоил 1100 рублей, а сейчас цены варьируются от нескольких десятков тысяч до 400-900 тысяч рублей за ухоженные экземпляры.