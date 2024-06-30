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Мотоцикл из СССР за 2,1 млн рублей: уникальная Jawa-350 нашла нового владельца

В России продали мотоцикл Jawa в заводской упаковке за 2,1 млн рублей

1:03
Авто

На сайте бесплатных объявлений в России 12 июня появилось объявление о продаже мотоцикла Jawa в заводской упаковке, и уже 28 июня техника нашла нового владельца за 2,1 млн рублей.

В России продали мотоцикл Jawa в заводской упаковке за 2,1 млн рублей
Фото: Wikipedia by Jeremy Wolf, CC BY-SA 4.0

Мотоцикл, сохранившийся в идеальном состоянии с 1991 года, никогда не доставали из транспортировочного ящика, а двигатель не запускали. Все детали покрыты слоем пыли и паутины, без следов эксплуатации, а хромированные части обёрнуты вощеной бумагой.

Jawa-350, известная любителям мототехники, оснащена двухцилиндровым 26-сильным двигателем и 4-ступенчатой коробкой передач, способная разгоняться до 128 км/ч. В 1991 году мотоцикл стоил 1100 рублей, а сейчас цены варьируются от нескольких десятков тысяч до 400-900 тысяч рублей за ухоженные экземпляры.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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