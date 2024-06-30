Цены на автомобили в России резко изменились: какие модели подорожали или подешевели

Автомобильные бренды изменили цены на модели в России в июне 2024 года

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

В июне 2024 года семь автомобильных брендов на российском рынке пересмотрели цены на некоторые модели, сообщает "АВТОСТАТ" со ссылкой на данные "Цена Авто".

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

Changan повысил стоимость трех кроссоверов: CS85 Coupe на 50 тыс. рублей (+1,3%), CS75 Plus на 90 тыс. (+3,2%) и CS95 на 100 тыс. (+2,4%). OMODA C5 2024 года подорожал на 50 тыс. рублей (1,6 — 2,3%), а OMODA S5 сначала подешевел на 100 тыс., а затем цена вернулась к прежнему уровню.

Geely повысила цены на Atlas с передним приводом на 5 тыс. рублей (0,1 — 0,2%). Forthing увеличил цену на T5 EVO на 200 тыс. рублей (5,2 — 5,3%), но снизил цену на Ixen на 690 тыс. (-19,8%) и на Yacht на 190 тыс. (-4,5%).

LADA Granta подорожала в комплектациях Comfort'24 Plus и Club'24 на 50 тыс. (+4,1%) и 30 тыс. (+2,3%) соответственно, а LADA Niva Travel подорожала в некоторых версиях на 23 тыс. (1,5 — 1,6%) и подешевела в версии Comfort'24 на 7 тыс. (-0,5%). Кроссовер "Москвич 3" подорожал на 35 тыс. рублей (1,9 — 2,1%). УАЗ "Пикап" с двигателем "Евро-2" подорожал на 50 тыс. рублей (2,6 — 3,0%).