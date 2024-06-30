Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свадебные платья: самые актуальные модели 2024 года
Милонов призвал Канье Уэста воздержаться от эпатажного поведения в Москве
Овсянка с фруктами в микроволновке: готовим её максимально просто и быстро — в чашке
Тренер рассказала о пользе ходьбы по лестницам
Страны БРИКС ожидают запуска новой аграрной биржи
В России продали мотоцикл Jawa в заводской упаковке за 2,1 млн рублей
Стивен Кинг даёт право начинающим режиссёрам экранизировать любой его рассказ за 1$
Как создать идеальную прихожую с помощью модульной мебели
Учёные обнаружили пригодное для существования на Марсе земное растение
Цены на автомобили в России резко изменились: какие модели подорожали или подешевели

Автомобильные бренды изменили цены на модели в России в июне 2024 года

2:00
Авто

В июне 2024 года семь автомобильных брендов на российском рынке пересмотрели цены на некоторые модели, сообщает "АВТОСТАТ" со ссылкой на данные "Цена Авто".

Автомобильные бренды изменили цены на модели в России в июне 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

Changan повысил стоимость трех кроссоверов: CS85 Coupe на 50 тыс. рублей (+1,3%), CS75 Plus на 90 тыс. (+3,2%) и CS95 на 100 тыс. (+2,4%). OMODA C5 2024 года подорожал на 50 тыс. рублей (1,6 — 2,3%), а OMODA S5 сначала подешевел на 100 тыс., а затем цена вернулась к прежнему уровню.

Geely повысила цены на Atlas с передним приводом на 5 тыс. рублей (0,1 — 0,2%). Forthing увеличил цену на T5 EVO на 200 тыс. рублей (5,2 — 5,3%), но снизил цену на Ixen на 690 тыс. (-19,8%) и на Yacht на 190 тыс. (-4,5%).

LADA Granta подорожала в комплектациях Comfort'24 Plus и Club'24 на 50 тыс. (+4,1%) и 30 тыс. (+2,3%) соответственно, а LADA Niva Travel подорожала в некоторых версиях на 23 тыс. (1,5 — 1,6%) и подешевела в версии Comfort'24 на 7 тыс. (-0,5%). Кроссовер "Москвич 3" подорожал на 35 тыс. рублей (1,9 — 2,1%). УАЗ "Пикап" с двигателем "Евро-2" подорожал на 50 тыс. рублей (2,6 — 3,0%).

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Последние материалы
Идеальные подкормки для гороха: вырастите сладкие и сочные стручки
Что нужно знать о полисе ОСАГО: советы по оформлению и получению выплат
Различия между котами и кошками: что нужно знать
Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается
Лосось полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы
Рецепт простого свекольника: идеальный летний обед
Пилот Ферстаппен — лучший в первой сессии свободных заездов Гран-при Австрии
Обратная сторона санкций: Россия получила выгоду
Идеальные ткани для лета: какую одежду выбрать для жаркой погоды?
Канье Уэст отведал русскую кухню в ГУМе: обед обошелся в 82 тысячи рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников