Китайский кроссовер за 1,8 млн рублей: почему JAC JS3 завоевывает Россию?

Кроссовер JAC JS3, самый доступный автомобиль китайской компании JAC в России, теперь представлен в одной версии Luxury с выбором трансмиссии.
Стоимость модели с механической коробкой передач составляет 1,849 млн рублей, а с вариатором — 1,899 млн рублей. Осенью прошлого года JS3 был доступен также в версии Comfort, но с тех пор цены на обе комплектации Luxury снизились на 41 тыс. рублей.
Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л. с., имеет клиренс 155 мм, передний привод и максимальную скорость 180 км/ч.
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