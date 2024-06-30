Китайский кроссовер за 1,8 млн рублей: почему JAC JS3 завоевывает Россию?

Кроссовер JAC JS3: самый доступный китайский автомобиль на российском рынке

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Кроссовер JAC JS3, самый доступный автомобиль китайской компании JAC в России, теперь представлен в одной версии Luxury с выбором трансмиссии.

Фото: Wikipedia by Kevauto, CC BY-SA 4.0

Стоимость модели с механической коробкой передач составляет 1,849 млн рублей, а с вариатором — 1,899 млн рублей. Осенью прошлого года JS3 был доступен также в версии Comfort, но с тех пор цены на обе комплектации Luxury снизились на 41 тыс. рублей.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л. с., имеет клиренс 155 мм, передний привод и максимальную скорость 180 км/ч.