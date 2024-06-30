Hongqi HS5 за 5 миллионов: все подробности о новой модели

Обновленный Hongqi HS5: цены и комплектации кроссовера уже на сайте

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Бренд Hongqi анонсировал обновленный кроссовер HS5 в рамках ПМЭФ-2024, но точные сроки начала продаж не были указаны.

Фото: Wikipedia by Zotyefan, CC BY-SA 4.0

На официальном сайте компании опубликованы данные о комплектациях и ценах модели. Базовая версия Comfort будет стоить 5,39 млн рублей, а версия Deluxe — 5,99 млн рублей.

Обе комплектации имеют одинаковое техническое оснащение, включая 2,0-литровый двигатель мощностью 245 л. с., но Comfort не имеет ряда опций, таких как автоматическое переключение света, пневмоподвеска и активная закрывающаяся воздухозаборная решетка. Габариты кроссовера составляют 4785x1905x1700 мм с колесной базой 2870 мм.