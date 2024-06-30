Geely Monjaro взрывает рынок: рост продаж в 4,2 раза в мае 2024 года

В мае 2024 года на российском авторынке самой популярной моделью Geely стал среднеразмерный кроссовер Monjaro, продажи которого увеличились в 4,2 раза и достигли 2 933 автомобилей.
Всего в этом месяце было продано 10 271 автомобиль марки Geely, что на 53,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые пять месяцев 2024 года продажи Geely в России выросли в 2,3 раза, достигнув 58 014 машин.
Geely заняла третье место по продажам среди автопроизводителей в РФ, увеличив свою рыночную долю до 9,8%. Второе место по популярности занял кроссовер Geely Coolray с 1 674 проданными автомобилями, а третье место — Geely Atlas PRO с 1 866 проданными автомобилями.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.