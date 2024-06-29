Скрытые расходы на Belgee X50: сколько действительно стоит владение кроссовером?

Эксперты агентства "Автостат" проанализировали расходы на эксплуатацию кроссовера Belgee X50, продажи которого начались в России в сентябре прошлого года.
С учетом текущей рекомендованной розничной стоимости в 2,3 млн рублей, владельцы этого автомобиля потратят около 925 тыс. рублей за пять лет эксплуатации при пробеге 100 тыс. км. Основные расходы включают топливо (450 тыс. рублей), техобслуживание (300 тыс. рублей), страховку ОСАГО (около 83 тыс. рублей), зимние шины (67 тыс. рублей) и транспортный налог (26,3 тыс. рублей).
В среднем месячные затраты составят 15,4 тыс. рублей, а каждый километр пробега обойдется в 9,3 рубля.
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