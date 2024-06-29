66% подержанных авто в России — с одним хозяином: какие марки лидируют

Большинство подержанных авто в РФ имеют одного владельца и пробег до 100 тысяч км

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По данным экспертов сервиса "Отчеты Авто. ру", 66% подержанных автомобилей в РФ имеют только одного владельца. В 15% объявлений пробег не превышает 100 тысяч км, с лидерами среди ВАЗ, Nissan, Kia, Hyundai и Toyota.

Фото: Wikipedia by SsmIntrigue, CC BY-SA 4.0

За первые пять месяцев 2024 года на классифайде появилось почти 80 тысяч объявлений о продаже авто старше 10 лет с одним владельцем. Средний возраст легковых авто в РФ превысил 15 лет, а средний годовой пробег составляет более 18 тысяч км.

Ошибки в информации о пробеге и числе владельцев встречаются редко — в 2% случаев. Среди автомобилей старше 30 лет 16% имеют пробег до 50 тысяч км.