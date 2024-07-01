Неожиданный способ, как заставить детей сидеть чисто в автомобиле

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Защита сидений автомобиля: как светоотражающий жилет помогает родителям

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Авто

Многие, наверное, обратили внимание на светоотражающий жилет, который надевается на переднее сиденье в некоторых автомобилях. Этот "чехол" обычно используют опытные водители.

Защита сидений автомобиля: как светоотражающий жилет помогает родителям
Фото: wikipedia by User:Mattes, PDM

По распространённому объяснению, жилет надевается для того, чтобы спецодежда была всегда под рукой. Однако для знающих автомобилистов это также способ защитить сиденье от загрязнений.

Этот лайфхак особенно полезен, если у водителя есть ребёнок. Многие дети, сидящие на заднем сиденье, иногда пачкают обувью спинку переднего сиденья. Но наличие светоотражающего жилета заставляет многих малышей отказаться от этой привычки, потому что грязь на яркой поверхности очень хорошо видна.

Кроме того, светоотражающий жилет в роли "чехла" защищает сиденье от других видов загрязнений.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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