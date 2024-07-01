Неожиданный способ, как заставить детей сидеть чисто в автомобиле

Многие, наверное, обратили внимание на светоотражающий жилет, который надевается на переднее сиденье в некоторых автомобилях. Этот "чехол" обычно используют опытные водители.
По распространённому объяснению, жилет надевается для того, чтобы спецодежда была всегда под рукой. Однако для знающих автомобилистов это также способ защитить сиденье от загрязнений.
Этот лайфхак особенно полезен, если у водителя есть ребёнок. Многие дети, сидящие на заднем сиденье, иногда пачкают обувью спинку переднего сиденья. Но наличие светоотражающего жилета заставляет многих малышей отказаться от этой привычки, потому что грязь на яркой поверхности очень хорошо видна.
Кроме того, светоотражающий жилет в роли "чехла" защищает сиденье от других видов загрязнений.
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