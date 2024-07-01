Секретные техники, которые сделают вас профи на грунтовках

Как избежать трудностей на грунтовых дорогах

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Путешествия по грунтовым дорогам представляют собой немалые трудности для водителей автомобилей. Именно по этой причине многие предпочитают избегать маршрутов через грунтовки. Тем не менее, иногда приходится использовать такие дороги.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA, CC BY 2.0

Какие правила необходимо соблюдать, чтобы избежать неприятностей при движении по грунтовкам?

Защита салона автомобиля

Всем известно, что поездки по грунтовкам сопровождаются образованием большого количества пыли. Важно предотвратить попадание этой грязи в салон автомобиля. Для обеспечения безопасности водителя и пассажиров следует заранее настроить вентиляцию так, чтобы избежать впускания воздуха снаружи.

Соблюдение скоростного режима

Хотя кажется, что это очевидное правило для водителей на грунтовках, следует особенно внимательно контролировать скорость. Она должна быть минимальной, особенно после дождя, чтобы избежать опасных участков и риска застрять в глубоких лужах.

Избегание следов колеи

Некоторые неопытные водители могут пытаться двигаться по следам других автомобилей, ожидая, что это облегчит проезд. Однако такой подход часто приводит к застреванию в грязи.