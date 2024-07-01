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Опасности хранения шин: узнайте, как вы можете их испортить

Основные правила безопасного хранения автошины

1:10
Авто

Неправильное хранение автомобильных шин может привести к их повреждению и потере возможности дальнейшего использования. Поэтому водителям важно соблюдать несколько ключевых правил.

Основные правила безопасного хранения автошины
Фото: wikipedia by Imthaz Ahamed imthaz, PDM
  1. Необходимо выбрать подходящее помещение для размещения шин.
  2. Шина следует правильно разместить, избегая неправильных положений.
  3. Не следует использовать полиэтиленовые пакеты для упаковки шин, так как это может привести к скоплению влаги, что негативно отразится на состоянии резины.

Хранение шин необходимо осуществлять в помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и с контролируемой влажностью. Оптимальная температура для хранения составляет от +10 до +25 градусов Цельсия.

Если шины установлены на диски, их нельзя ставить вертикально, чтобы избежать деформации материала. Шины без дисков следует хранить в вертикальном положении на ровной поверхности, чтобы минимизировать риск повреждений.

Для защиты шин от загрязнений рекомендуется использовать чехлы, которые пропускают воздух и эффективно защищают резину автомобильных колес.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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