Опасности хранения шин: узнайте, как вы можете их испортить

Неправильное хранение автомобильных шин может привести к их повреждению и потере возможности дальнейшего использования. Поэтому водителям важно соблюдать несколько ключевых правил.
Хранение шин необходимо осуществлять в помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и с контролируемой влажностью. Оптимальная температура для хранения составляет от +10 до +25 градусов Цельсия.
Если шины установлены на диски, их нельзя ставить вертикально, чтобы избежать деформации материала. Шины без дисков следует хранить в вертикальном положении на ровной поверхности, чтобы минимизировать риск повреждений.
Для защиты шин от загрязнений рекомендуется использовать чехлы, которые пропускают воздух и эффективно защищают резину автомобильных колес.
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