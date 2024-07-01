Наклейки уходят за секунды: удивительный метод, который вы должны попробовать

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Эффективные методы удаления наклеек с автомобильных стекол и других поверхностей

1:42
Авто

Удаление наклеек часто бывает нетривиальной задачей, особенно если они приклеены на разные поверхности, такие как металл, пластмасса, дерево или стекло. Особенно актуально это для владельцев автомобилей, которым приходится удалять наклейки с лобового или заднего стекла, например, старую метку техосмотра, знак "Начинающий водитель" или другие надписи.

Эффективные методы удаления наклеек с автомобильных стекол и других поверхностей
Фото: flickr. com by wakanmuri, CC BY 2.0

Часто возникает проблема остатков клея на стекле после удаления наклейки. Однако существует несколько способов, которые могут значительно облегчить этот процесс.

  • Например, можно использовать смесь соды и растительного масла. Для этого смешайте по одной чайной ложке гидрокарбоната натрия и растительного масла в небольшой ёмкости. Полученную пасту нанесите на наклейку и оставьте на несколько минут. Затем можно аккуратно удалить наклейку и остатки клея с помощью кухонной губки.
  • Ещё один метод — использование мокрого полотенца с горячей водой. Просто намочите полотенце в горячей воде и приложите к наклейке на несколько минут. Это поможет смягчить клей, после чего наклейку можно аккуратно удалить вместе с клейкими остатками.
  • Также можно воспользоваться беспроводным феном. Просто направьте поток горячего воздуха на наклейку в течение нескольких минут. Этот метод помогает размягчить клей, что делает удаление наклейки и остатков клея гораздо проще.

Выбрав один из этих способов, можно значительно упростить процесс удаления наклеек и избежать оставления клеящихся следов на стекле или других поверхностях.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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