Секретное оружие водителей: как не потерять деньги из-за ямы на дороге

Как поступить водителю при обнаружении ямы на дороге. Без сомнения, яму на дороге лучше объехать, если водитель уверен, что этот манёвр безопасен. Но что делать, если столкновение с ямой неизбежно? Например, если выбоина слишком большая или водитель заметил её слишком поздно.
Что не следует делать:
Ни в коем случае не тормозите прямо перед ямой. Это действие может серьёзно повредить автомобиль и его компоненты.
Последствия резкого торможения:
Резкое торможение вызывает инерционную нагрузку на переднюю часть автомобиля. Передние колёса не только примут на себя удар от ямы, но и столкнутся с дополнительной нагрузкой. Это может повредить шины, диски и амортизаторы.
Правильные действия водителя:
Избегайте резкого торможения. Начинайте тормозить заблаговременно, примерно за пять метров до ямы. Когда колёса приблизятся к краю ямы, слегка ускорьтесь, нажав на педаль газа. Это поможет равномерно распределить нагрузку между передней и задней осями автомобиля.
Альтернативный способ:
Можно также проехать неровный участок накатом, без дополнительного ускорения или торможения.
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