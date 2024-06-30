Секретное оружие водителей: как не потерять деньги из-за ямы на дороге

Как безопасно и правильно обойти или проехать яму на дороге

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Как поступить водителю при обнаружении ямы на дороге. Без сомнения, яму на дороге лучше объехать, если водитель уверен, что этот манёвр безопасен. Но что делать, если столкновение с ямой неизбежно? Например, если выбоина слишком большая или водитель заметил её слишком поздно.

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Что не следует делать:

Ни в коем случае не тормозите прямо перед ямой. Это действие может серьёзно повредить автомобиль и его компоненты.

Последствия резкого торможения:

Резкое торможение вызывает инерционную нагрузку на переднюю часть автомобиля. Передние колёса не только примут на себя удар от ямы, но и столкнутся с дополнительной нагрузкой. Это может повредить шины, диски и амортизаторы.

Правильные действия водителя:

Избегайте резкого торможения. Начинайте тормозить заблаговременно, примерно за пять метров до ямы. Когда колёса приблизятся к краю ямы, слегка ускорьтесь, нажав на педаль газа. Это поможет равномерно распределить нагрузку между передней и задней осями автомобиля.

Альтернативный способ:

Можно также проехать неровный участок накатом, без дополнительного ускорения или торможения.