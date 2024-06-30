Этот метод "окна-двери" творит чудеса: прохлада в машине за мгновение

Как сделать пребывание в автомобиле комфортным в летнюю жару

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Вы владеете автомобилем и не знаете о методе "окна-двери"? Обязательно узнайте об этой хитрости! Опытные водители легко и быстро решают одну распространённую летнюю проблему благодаря этому методу. Речь идёт о сильной духоте и перегреве в салоне автомобиля.

Фото: openverse by ecin, CC BY 2.0

Метод "окна-двери" позволяет мгновенно охладить внутреннее пространство вашего транспортного средства без необходимости включать кондиционер.

Суть метода "окна-двери":

Опустите любое стекло и откройте противоположную дверь. Начните открывать и закрывать её, выполнив минимум пять таких циклов. Повторите процедуру с другой дверью напротив другого открытого окна.

Эти действия создают в салоне автомобиля сквозняк, который быстро проветривает внутреннее пространство: горячий воздух выходит, прохладный входит.

В результате сиденья и руль остывают, делая пребывание в автомобиле комфортным, и необходимость включать кондиционер исчезает.