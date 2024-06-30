Не допустите этого: места, где ваш автомобиль в опасности летом

Почему некоторые места парковки опасны для автомобиля летом

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Летом водители часто задаются вопросом: "Где припарковать машину?" Найти подходящее место может быть нелегко. Если оставить автомобиль под палящим солнцем, могут возникнуть проблемы. Однако и затенённые места могут быть опасны для машины.

Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, PDM

Итак, где не стоит парковаться в жаркое время года?

Под палящим солнцем

Основная проблема заключается не только в перегреве салона, но и в том, что прямые солнечные лучи могут повредить лакокрасочное покрытие. Поэтому парковаться следует в тени, но с осторожностью.

Под деревом

Место под деревом кажется многим неопытным водителям идеальным для парковки. Но есть две серьёзные опасности: древесная смола и риск падения дерева на машину из-за сильного ветра.

Под рекламным щитом

Рекламные щиты тоже создают тень, но оставлять машину под ними небезопасно. В плохую погоду щит может не выдержать ветра и упасть на автомобиль.