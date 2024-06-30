Водители, это важно: 30 секунд, которые спасут вашу жизнь

Как вы начинаете свою поездку? Подходите к машине, открываете дверь, садитесь за руль и запускаете двигатель? Если да, знайте: вы упускаете кое-что важное!
Речь идет о проверке состояния вашего автомобиля. Эта процедура занимает всего полминуты, но она чрезвычайно важна. Она может помочь водителю предотвратить ДТП и другие неприятные ситуации.
Суть "правила 30 секунд"
Перед тем как сесть за руль, потратьте 30 секунд, чтобы обойти машину и оценить её состояние. Убедитесь, что шины не спущены и нет никаких утечек. Проверьте, нет ли под колёсами острых предметов (гвозди, осколки стекла, металлические детали), возможно, оставленных хулиганами.
Также осмотрите кузов на наличие вмятин и других повреждений. Не забудьте проверить, нет ли котов на колесах и возле двигателя, так как они любят забираться туда.
Убедились, что всё в порядке? Тогда можете смело отправляться в путь!
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