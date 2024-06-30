Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соседов заявил, что на эстраде нет достойных исполнителей народных песен
Киану Ривз рассказал о своём отношении к русским
Смузи из зелёного чая: два рецепта
Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву
Беременная в третий раз Анна Хилькевич рассказала, что прорыдала всю ночь
Картофель в цвету: подкормка для богатого урожая
Сборы "Головоломки 2" превысили результат первой части мультфильма
Хоккеист Демидов говорил с Ротенбергом о финальной серии игр
Повышенные пенсионные выплаты с 1 июля получат три категории получателей
Опасность прогрева новых автомобилей: что может случиться

Почему новым автомобилям не нужен долгий прогрев

1:01
Авто

Владельцы автомобилей, выпущенных более десяти лет назад, обычно долго прогревают двигатель перед поездкой. Однако для новых автомобилей такой подход может быть опасным.

Почему новым автомобилям не нужен долгий прогрев
Фото: Wikipedia by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

Современные машины оснащены инжекторной системой подачи топлива, и они не нуждаются в длительном прогреве перед началом движения. Эксперты предупреждают о рисках, связанных с долгой работой двигателя на холостых оборотах.

Продолжительный прогрев может негативно сказаться на свечах зажигания, каталитическом конвертере и подшипниках. Также возможно "масляное голодание", когда давление моторного масла снижается, что негативно сказывается на работе двигателя.

Для предотвращения этих проблем важно соблюдать рекомендованную длительность прогрева. В соответствии с инструкцией это не более пятнадцати минут. В случае длительных остановок рекомендуется заглушить двигатель, чтобы избежать излишнего прогрева и предотвратить возможные повреждения.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс" Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Последние материалы
Беременная в третий раз Анна Хилькевич рассказала, что прорыдала всю ночь
Сборы "Головоломки 2" превысили результат первой части мультфильма
Картофель в цвету: подкормка для богатого урожая
Хоккеист Демидов говорил с Ротенбергом о финальной серии игр
Повышенные пенсионные выплаты с 1 июля получат три категории получателей
В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс"
Надежда Бабкина не решилась стать матерью во второй раз из-за работы
Магний и женское здоровье: почему он так важен для организма
Стало известно, почему нужно завести кота
Группа исследователей нашла столетнее финское судно на Ладожском озере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников