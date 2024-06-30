Опасность прогрева новых автомобилей: что может случиться

Почему новым автомобилям не нужен долгий прогрев

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Владельцы автомобилей, выпущенных более десяти лет назад, обычно долго прогревают двигатель перед поездкой. Однако для новых автомобилей такой подход может быть опасным.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

Современные машины оснащены инжекторной системой подачи топлива, и они не нуждаются в длительном прогреве перед началом движения. Эксперты предупреждают о рисках, связанных с долгой работой двигателя на холостых оборотах.

Продолжительный прогрев может негативно сказаться на свечах зажигания, каталитическом конвертере и подшипниках. Также возможно "масляное голодание", когда давление моторного масла снижается, что негативно сказывается на работе двигателя.

Для предотвращения этих проблем важно соблюдать рекомендованную длительность прогрева. В соответствии с инструкцией это не более пятнадцати минут. В случае длительных остановок рекомендуется заглушить двигатель, чтобы избежать излишнего прогрева и предотвратить возможные повреждения.