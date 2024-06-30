Опасность прогрева новых автомобилей: что может случиться

Владельцы автомобилей, выпущенных более десяти лет назад, обычно долго прогревают двигатель перед поездкой. Однако для новых автомобилей такой подход может быть опасным.
Современные машины оснащены инжекторной системой подачи топлива, и они не нуждаются в длительном прогреве перед началом движения. Эксперты предупреждают о рисках, связанных с долгой работой двигателя на холостых оборотах.
Продолжительный прогрев может негативно сказаться на свечах зажигания, каталитическом конвертере и подшипниках. Также возможно "масляное голодание", когда давление моторного масла снижается, что негативно сказывается на работе двигателя.
Для предотвращения этих проблем важно соблюдать рекомендованную длительность прогрева. В соответствии с инструкцией это не более пятнадцати минут. В случае длительных остановок рекомендуется заглушить двигатель, чтобы избежать излишнего прогрева и предотвратить возможные повреждения.
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