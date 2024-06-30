Спасение от катастрофы: как избежать поломки после заправки неверным топливом

Последствия низкокачественного топлива для автомобиля

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Иногда водители могут ошибочно или ради экономии заправить свой автомобиль низкокачественным бензином. Такое невнимание может привести к серьезным проблемам с топливной системой и двигателем.

Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

Часто случается, что автовладельцы осознают ошибку слишком поздно, уже после того, как плохое топливо попало в бак. Поэтому особенно важно быть внимательным при выборе заправочной станции.

Эксперты рекомендуют следующие шаги в случае, если все-таки произошла ошибка:

Немедленно обратиться в автосервис. Желательно добираться туда не на ходу автомобиля, а на буксире или с помощью эвакуатора. Не следует пытаться заводить автомобиль, если он был заправлен низкокачественным топливом. Это может навредить топливной системе. В крайнем случае, если удалось доезжать до АЗС, ремонт может оказаться значительно дороже.

Опытные водители иногда могут попробовать сами сливать плохое топливо через пробку бензобака. Однако лучше всего доверить эту задачу специалистам. Чтобы избежать проблем с плохим топливом, рекомендуется заправляться только на проверенных и известных АЗС, где топливо обычно не подвергается разбавлению. Кроме того, качественный бензин не оставляет после испарения каких-либо следов.

Таким образом, внимательность при заправке и своевременная реакция в случае ошибки могут избежать серьезных проблем с автомобилем.