Удивительное открытие: подвески авто обречены на неудачу

Автопроизводители и подвески: экономия или необходимость

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Опытные автолюбители давно обратили внимание на то, что подвески современных автомобилей не обладают высокой долговечностью. Это связано с стратегией автопроизводителей, которые нацелились на снижение стоимости производства за счет ограничения срока службы автомобильных компонентов.

Фото: flickr by Brian Snelson, CC BY 2.0

Эксперты объясняют, что жизненный цикл современных подвесок ограничен и составляет примерно 100 000 километров пробега. Многие автопроизводители не вкладывают значительные ресурсы в улучшение подвески, предпочитая сосредоточиться на других аспектах автомобильного производства.

Специалисты выяснили, что многие владельцы автомобилей предпочитают заменять транспортное средство целиком после достижения "критической точки", вместо замены отдельных компонентов подвески.

Еще одной причиной недолговечности подвески является её легковесность. Производители уменьшили вес подвески для снижения расхода топлива и повышения экономической эффективности автомобиля, а также для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу.



