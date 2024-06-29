Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые

Инструкция по полировке фар в домашних условиях

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Многие автовладельцы считают, что полировка фар требует сложных инструментов и наждачной бумаги. Поэтому они убеждены, что для восстановления фар нужно обращаться к профессионалам.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Однако, эту процедуру можно легко выполнить самостоятельно с помощью простого гигиенического средства — обычной зубной пасты. Она эффективно удаляет желтоватый налёт с фар.

Для этого следует нанести зубную пасту на ткань и протереть мутные фары. Затем остатки пасты смываются водой. Процедуру нужно повторить 2-3 раза.

Завершающий этап — полировка фар сухой тряпкой. В результате фары становятся блестящими и прозрачными. При этом на них не остаётся никаких повреждений, что делает зубную пасту отличным средством для полировки фар по сравнению с другими методами.