Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые

Многие автовладельцы считают, что полировка фар требует сложных инструментов и наждачной бумаги. Поэтому они убеждены, что для восстановления фар нужно обращаться к профессионалам.
Однако, эту процедуру можно легко выполнить самостоятельно с помощью простого гигиенического средства — обычной зубной пасты. Она эффективно удаляет желтоватый налёт с фар.
Для этого следует нанести зубную пасту на ткань и протереть мутные фары. Затем остатки пасты смываются водой. Процедуру нужно повторить 2-3 раза.
Завершающий этап — полировка фар сухой тряпкой. В результате фары становятся блестящими и прозрачными. При этом на них не остаётся никаких повреждений, что делает зубную пасту отличным средством для полировки фар по сравнению с другими методами.
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