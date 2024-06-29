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Не тратьте деньги на ремонт: узнайте, как легко избавиться от вмятин на машине

Самостоятельный ремонт: как справиться с вмятинами на авто

1:01
Авто

Ни один автовладелец не застрахован от появления повреждений на поверхности своего транспортного средства. Одной из самых частых проблем является появление вмятины на кузове машины.

Самостоятельный ремонт: как справиться с вмятинами на авто
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Чаще всего это происходит из-за попадания в автомобиль посторонних предметов, таких как камни, спортивный инвентарь или дверь другого авто. Чтобы устранить дефект, водители обычно обращаются за помощью к профессиональным ремонтникам.

Однако, если вмятина не слишком глубокая, владелец автомобиля может попытаться выровнять её самостоятельно. Для этого понадобится сантехнический инструмент — вантуз. Нужно приложить его к вмятине, слегка надавить, а затем сделать резкое (но аккуратное) движение назад.

Повторив эту процедуру несколько раз, есть вероятность, что вмятина на поверхности авто будет устранена. Вмятина исчезнет, и транспортное средство снова будет выглядеть как новое, без каких-либо видимых дефектов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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