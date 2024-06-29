Один продукт из женской косметички, который должен быть в каждом авто

Как справиться с мелкими царапинами на автомобиле

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Как бы ни был осторожен водитель, рано или поздно на его транспортном средстве появится царапина. Повреждение может возникнуть при случайном контакте с острым предметом. Причём виновником может быть не только сам владелец автомобиля, но и другой водитель или случайный прохожий.

Фото: creativecommons by Materials Aart, CC BY-SA 2.0

Многие автолюбители полагают, что восстановить первоначальный вид поцарапанного лакокрасочного покрытия невозможно. Однако не стоит воспринимать эту проблему так пессимистично. Решение существует, и оно удивительно простое.

На помощь придёт популярное косметическое средство, которое есть почти у каждой женщины. Мужчина, желающий устранить царапины на авто, также может легко его приобрести.

Речь идёт о лаке для ногтей. Достаточно нанести его на повреждённое место. В результате удастся замаскировать повреждение, и царапины не будут бросаться в глаза. Зная о таком полезном свойстве лака, многие опытные водители всегда держат это средство в бардачке автомобиля.

Однако важно помнить, что лак помогает только с незначительными повреждениями: очень глубокие царапины он вряд ли замаскирует.