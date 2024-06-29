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Немецкие дилеры тайно поставляли машины в Россию вопреки санкциям

Немецкая полиция обнаружила незаконные поставки автомобилей в Россию

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Авто

В Гермерсхайме полиция обыскала офисы и частные владения автодилеров, подозреваемых в незаконных поставках автомобилей в Россию. Обнаружены около 190 случаев незаконного экспорта, при этом транспортные средства официально отправлялись в Казахстан, Киргизию, Турцию и Белоруссию.

Немецкая полиция обнаружила незаконные поставки автомобилей в Россию
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

В действительности они поставлялись в Россию, обходя запрет ЕС. Следователи арестовали активы дилеров на сумму 4,5 млн евро. Напомним, что ЕС ввел эмбарго на экспорт в РФ автомобилей стоимостью свыше 50 тыс. евро, а затем расширил запрет на новые и б/у машины с двигателем более 1,9 литра, а также на все электрические и гибридные авто.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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