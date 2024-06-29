Взрыв на авторынке: китайские авто захватят треть мира к 2030 году

К 2030 году китайские автопроизводители займут треть мирового рынка — прогноз эксперт

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Эксперты консалтинговой фирмы "AlixPartners" в интервью телеканалу "CNBC" прогнозируют, что к 2030 году китайские автопроизводители займут 33% мирового рынка, увеличив продажи до 9 миллионов автомобилей в год, что в три раза больше текущих показателей.

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В 2024 году доля китайских брендов составит 21% при объёме поставок 3 миллиона автомобилей. Рост интереса к китайским автомобилям ожидается повсеместно, хотя строгие стандарты безопасности в Японии и Северной Америке могут замедлить их экспансию.

Этот тренд вызывает обеспокоенность у мировых автопроизводителей и политиков, которые опасаются вытеснения местных марок, особенно в сегменте электрических автомобилей.