Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как справиться с мелкими царапинами на автомобиле
На производство "Капитана Америки 4" могло потребоваться более 375 миллионов долларов
Тренер Саутгейт считает, что Англия не выиграла Словению из-за невезения
Стало известно, какие ошибки совершают владельцы питомцев из-за любви
Партия ставропольской тонкорунной шерсти отправлена в Беларусь
Тарасов заявил, что настоящий мужчина должен уделять жене 20 минут в день
Эти 3 способа помогут легко размножить лаванду на вашем участке
Лариса Гузеева восхитилась актёром Павлом Деревянко
Юрист Кудерко назвала согласие всех собственников условием для прописки в квартире
Почему вы всё это время использовали автомобильную ручку неправильно

Истинное предназначение потолочной ручки в автомобиле

0:59
Авто

Многие пассажиры замечали потолочную ручку, установленную в салоне автомобиля, и даже пытались её использовать. Если держаться за поручень над дверью, то можно сохранять баланс даже на высокой скорости и в резких поворотах.

Истинное предназначение потолочной ручки в автомобиле
Фото: wikipedia by Asurnipal, CC BY-SA 3.0

Большинство автовладельцев считают, что именно это является основной функцией данного устройства. Однако ручка вовсе не для этого: с задачей удержания водителя или пассажира прекрасно справляется ремень безопасности.

Ручка предназначена для другого: она помогает людям с ограниченными возможностями. Если человеку трудно сесть в машину или выйти из неё, он может ухватиться за поручень. Это создаёт дополнительную опору, благодаря чему не нужно полагаться исключительно на силу ног.

Таким образом, рукоятка предназначена в первую очередь для инвалидов и пожилых людей. Без этого устройства таким пассажирам будет сложно садиться в машину и покидать её.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Луку и чесноку в конце июня обязательно нужна эта подкормка: она стимулирует рост луковиц и головок
Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Как остановить машину, если всё идёт не так?: вот лучший способ остановить авто — секреты от автоэкспертов
Как остановить машину, если всё идёт не так?: вот лучший способ остановить авто — секреты от автоэкспертов
Последние материалы
Юрист Кудерко назвала согласие всех собственников условием для прописки в квартире
Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО
Корреспондент из Тюмени поделилась свои опытом похудения
Экс-солист "АукцЫона" Рогожин заявил, что едва не погиб на одном из концертов
Учёные назвали позитивный эффект от просмотра сериалов
Секреты идеального питания томатов во время плодоношения
Истинное предназначение потолочной ручки в автомобиле
МСБ: самые безопасные для отдыха в Крыму города расположены на ЮБК
Как определяется страховая стоимость зданий?
Китайцы заполонили центральные улицы Владивостока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников