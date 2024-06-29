Почему вы всё это время использовали автомобильную ручку неправильно

Многие пассажиры замечали потолочную ручку, установленную в салоне автомобиля, и даже пытались её использовать. Если держаться за поручень над дверью, то можно сохранять баланс даже на высокой скорости и в резких поворотах.
Большинство автовладельцев считают, что именно это является основной функцией данного устройства. Однако ручка вовсе не для этого: с задачей удержания водителя или пассажира прекрасно справляется ремень безопасности.
Ручка предназначена для другого: она помогает людям с ограниченными возможностями. Если человеку трудно сесть в машину или выйти из неё, он может ухватиться за поручень. Это создаёт дополнительную опору, благодаря чему не нужно полагаться исключительно на силу ног.
Таким образом, рукоятка предназначена в первую очередь для инвалидов и пожилых людей. Без этого устройства таким пассажирам будет сложно садиться в машину и покидать её.
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