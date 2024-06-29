"Motor.ru" опубликовал список из 12 китайских автомобилей, которые были закуплены российскими государственными службами. Среди популярных моделей Haval F7 для Госавтоинспекции и внедорожник H9 для Минобороны и МИДа.
МЧС использует Haval Dargo X и Jolion, а одной из самых востребованных моделей стал Tank 500, приобретённый ФСО, ФСБ, МВД и МЧС. ФСО также приобрела минивэн Voyah Dream в версии PHEV. Мэрия Чебоксар закупила 4 электрических Evolute i-Pro.
В автопарках Росгвардии и МЧС появился Chery Arrizo 8, а Генштаб выбрал Hongqi H9. ФСБ обзавелась Exeed VX, ФСО — GAC GS8, а Всероссийская служба медицины катастроф закупила GAC GN8.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.