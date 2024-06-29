Самые популярные малолитражки в России: кто обошел всех?

Daewoo Matiz — лидер среди малолитражек с пробегом в России: данные за 2024 год

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Согласно данным "Авито Авто", Daewoo Matiz стал лидером среди малолитражек с пробегом на российском рынке в 2024 году, занимая более половины спроса в сегменте автомобилей с двигателем до 1,0 литра.

Фото: Wikipedia by Corvettec6r, PDM

Matiz занимает 57,66% спроса при средней цене 220,000 рублей. Второе место удерживает отечественная Ока с 23,63% спроса и минимальной ценой 100,000 рублей, третьим стал Chevrolet Spark с 1,79% и средней ценой 350,000 рублей.

В региональном разрезе наибольший спрос наблюдается в Московской области (24,78%), за ней следуют Краснодарский край (6,3%) и Санкт-Петербург с Ленобластью (6,2%).