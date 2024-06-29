Стало известно, какие быстрые спорткары с механикой можно купить за $20,000

Лучшие спорткары с механикой до $20,000: ТОП-10

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Эксперты HotCars составили рейтинг самых быстрых спортивных автомобилей с механической коробкой передач стоимостью до 20 тыс. долларов.

Фото: Wikipedia by Kevin Ward, CC BY-SA 2.0

Лидером списка стал BMW M5 2008 года, с максимальной скоростью 330 км/ч и разгоном до 97 км/ч за 4,5 секунды. Второе место занял Cadillac CTS-V 2009 года, разгоняющийся за 3,9 секунды и развивающий до 307 км/ч.

На третьем месте — Chevrolet Camaro SS 2013 года, разгоняющийся до 97 км/ч за 4,3 секунды с максимальной скоростью 296 км/ч. В ТОП-10 также вошли модели Dodge Challenger SRT8 2014, BMW 135is 2013, Audi S5 2012, Audi S4 2011, Chevrolet Corvette C5 2004 и Nissan 370Z 2012.