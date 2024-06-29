Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основатель OceanGate возвращается к погружениям в батискафе
Daewoo Matiz — лидер среди малолитражек с пробегом в России: данные за 2024 год
Новый тип гробниц обнаружен в Южной Корее
Названы главные особенности корейской косметики
Актриса Юлия Михалкова рассказала, как помогает бойцам в зоне СВО
Шон Леви снял фильм "Дэдпул и Росомаха" благодаря Хью Джекману
Ветеринары рассказали, как дать коту таблетку
Как не допустить растрескивание кочанов капусты
Оладьи из кукурузы с йогуртом: вкусный завтрак или ужин из одной банки консервов
Стало известно, какие быстрые спорткары с механикой можно купить за $20,000

Лучшие спорткары с механикой до $20,000: ТОП-10

1:12
Авто

Эксперты HotCars составили рейтинг самых быстрых спортивных автомобилей с механической коробкой передач стоимостью до 20 тыс. долларов.

Лучшие спорткары с механикой до ,000: ТОП-10
Фото: Wikipedia by Kevin Ward, CC BY-SA 2.0

Лидером списка стал BMW M5 2008 года, с максимальной скоростью 330 км/ч и разгоном до 97 км/ч за 4,5 секунды. Второе место занял Cadillac CTS-V 2009 года, разгоняющийся за 3,9 секунды и развивающий до 307 км/ч.

На третьем месте — Chevrolet Camaro SS 2013 года, разгоняющийся до 97 км/ч за 4,3 секунды с максимальной скоростью 296 км/ч. В ТОП-10 также вошли модели Dodge Challenger SRT8 2014, BMW 135is 2013, Audi S5 2012, Audi S4 2011, Chevrolet Corvette C5 2004 и Nissan 370Z 2012.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Сводка с фронта: ВС РФ атакуют базу ГУР Украины, Белоусов приказал "принять меры в Чёрном море"
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Последние материалы
Страхование ущерба: понятие и основные параметры
Лучшие спорткары с механикой до $20,000: ТОП-10
Почему у петунии желтеют листья и как это предотвратить
Астроном Железнов: таяние ледников влияет на изменение скорости вращения Земли
Стало известно, какое наращивание ресниц будет в тренде в 2024 году
Таролог предсказала рождение четвёртого ребёнка у актрисы Дарьи Мельниковой
Во время жары при физической активности нужно пить воду каждые 20 минут
Омлет с кабачками и редисом: утренний витаминный заряд энергии
Райан Гослинг станет продюсером комедии про зомби
В Адыгее начинающие аграрии проходят обучение в "Школе фермера"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников