Не покупайте автозапчасти онлайн, пока не узнаете эти секреты

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Как выбрать и доставить автозапчасти: советы экспертов по качеству и упаковке

0:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Перед покупкой автозапчастей через интернет важно определиться между оригинальными деталями и их аналогами, советует Александр Куроптев, старший директор направления "Автотовары" на "Авито".

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Оригинальные запчасти, произведенные по заказу автопроизводителей, дороже, но существуют и качественные OEM-детали, которые стоят дешевле. Недорогие аналоги требуют тщательной проверки. Для точного подбора запчастей лучше использовать VIN-номер автомобиля.

Андрей Потовин из СДЭК акцентирует внимание на правильной упаковке при отправке автозапчастей, особенно хрупких и крупногабаритных деталей, которые нужно защищать от повреждений. Также важен корректный документооборот для отслеживания и своевременной доставки груза.