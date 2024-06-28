Не покупайте автозапчасти онлайн, пока не узнаете эти секреты

Перед покупкой автозапчастей через интернет важно определиться между оригинальными деталями и их аналогами, советует Александр Куроптев, старший директор направления "Автотовары" на "Авито".
Оригинальные запчасти, произведенные по заказу автопроизводителей, дороже, но существуют и качественные OEM-детали, которые стоят дешевле. Недорогие аналоги требуют тщательной проверки. Для точного подбора запчастей лучше использовать VIN-номер автомобиля.
Андрей Потовин из СДЭК акцентирует внимание на правильной упаковке при отправке автозапчастей, особенно хрупких и крупногабаритных деталей, которые нужно защищать от повреждений. Также важен корректный документооборот для отслеживания и своевременной доставки груза.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.