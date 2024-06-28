Ваш автомобиль в опасности: простые лайфхаки, которые спасут его от летней жары

Как защитить автомобиль в жару: советы от эксперта Игоря Шагапова

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Игорь Шагапов, эксперт сервиса "Автокод" и ведущий автоканалов, поделился полезными советами по защите автомобиля в жаркий сезон. Основные рекомендации включают нанесение керамического покрытия на кузов, регулярную бесконтактную мойку для удаления пыли и тополиного пуха, который легко воспламеняется.

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Шагапов также советует проверять систему охлаждения и использовать литые или кованые диски для улучшенного теплоотвода тормозной системы. Важно избегать оставления предметов в салоне, которые могут преломлять свет и вызывать перегрев пластика, что может привести к пожарам.

Для защиты автомобиля на стоянке рекомендуется парковаться в тени или задней частью к южной стороне, чтобы минимизировать воздействие прямых солнечных лучей.