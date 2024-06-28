Hover H5 за 15 лет превратился в ржавую груду металла с мёртвым двигателем

15-летний Hover H5: коррозия и неисправный двигатель — итоги эксплуатации

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На ютуб-канале "Клубный сервис" вышел ролик о состоянии 15-летнего внедорожника Hover H5, пробег которого составляет 140 тысяч км.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Автомобиль оказался сильно повреждён коррозией, которая затронула практически все кузовные элементы, за исключением крыши и капота. Ведущий канала Илья Свиридов отметил, что аналогичные проблемы могут наблюдаться и у других внедорожников той же эпохи, таких как Land Cruiser и Land Rover.

Среди технических проблем Hover H5 обнаружено разрушение суппортов, течи сальников и критическая неисправность двигателя — из четвертого цилиндра при запуске пошел антифриз, что приговорило мотор к утилизации.