Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно

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Что нужно знать о расходе моторного масла в вашем автомобиле

1:12
Авто

Специалисты рассказали о признаках повышенного расхода моторного масла. Автоэксперты отметили, что двигатели с пробегом до 80 000 километров не должны потреблять более одного литра масла между заменами.

Что нужно знать о расходе моторного масла в вашем автомобиле
Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Однако производитель может иметь свои рекомендации. Если же каждые 5000 километров требуется доливать до 1 литра масла, возможно, речь идет об утечке или проблемах в двигателе.

Автомобили с пробегом более 100 000 или 150 000 километров могут потреблять больше масла. Важно понимать, что многое зависит от вязкости масла. Использование более жидких масел может приводить к тому, что масло легче просачивается через прокладки, сальники и кольца. С течением времени эти элементы изнашиваются, что может привести к повышенному расходу масла.

Еще один признак неисправности — синеватый дым из выхлопной трубы, указывающий на сгорание масла в камере сгорания. Эту проблему нужно решать незамедлительно.

Однако масло может уходить и без появления дыма, что может потребовать более серьезного ремонта.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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