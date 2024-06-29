Автосекреты, которые вам не расскажет дилер: как убрать царапины на пластике

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Способы устранения потёртостей на пластиковых деталях автомобиля

1:13
Авто

В последние годы автопроизводители активно используют пластик. Этот материал применяется не только для приборной панели автомобиля, но и для отделки салона. Однако у пластика есть существенный минус: на нём часто появляются потёртости и царапины.

Способы устранения потёртостей на пластиковых деталях автомобиля
Фото: openverse by Lucinho Photography, CC BY-NC-SA 2.0

Со временем, даже при бережном обращении с автомобилем, это становится неизбежным. Из-за этого могут возникнуть трудности при перепродаже автомобиля, так как придётся снижать цену. Тем не менее, по мнению специалистов, избавиться от этих дефектов достаточно легко.

Автоэксперты перечислили способы, позволяющие устранить потёртости на пластике. Например, можно отполировать повреждённый участок, используя шлифовальные пасты. Однако специалисты отмечают, что этот метод не всегда эффективен, хоть и безопасен. Более результативным считается термический способ. Повреждённую поверхность нужно нагреть строительным феном. Однако этот метод имеет риск деформации поверхности.

Также существует химический способ устранения трещин. Поверхность следует обработать салфеткой, смоченной в растворителе.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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