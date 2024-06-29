Не совершайте эту ошибку с турбодвигателем: узнайте, как избежать серьезных поломок

Специалисты утверждают, что двигатель с наддувом нельзя сразу глушить после парковки автомобиля. Это связано с тем, что такие двигатели получают энергию от раскаленных выхлопных газов ДВС. Чем выше температура и давление, тем быстрее вращается ротор турбокомпрессора, нагреваемый по нескольким причинам:
При максимальной нагрузке двигателя, например, при движении на высокой скорости по магистрали, происходит наибольший нагрев. Также турбокомпрессор сильно нагревается при езде по бездорожью, на местности с подъемами или при движении с прицепом.
Наиболее критичное состояние, по словам экспертов, наступает после остановки двигателя. Охлаждение турбокомпрессора резко ухудшается, масло перестает подаваться, и тепло концентрируется в подшипниковом узле. Это со временем приводит к нарушению работы подшипника и появлению задиров из-за вращения ротора без смазки под давлением.
Поэтому рекомендуется не глушить такие моторы сразу, а дать им поработать на минимальных оборотах некоторое время.
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