Не совершайте эту ошибку с турбодвигателем: узнайте, как избежать серьезных поломок

Как правильно охладить турбодвигатель перед его остановкой

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Специалисты утверждают, что двигатель с наддувом нельзя сразу глушить после парковки автомобиля. Это связано с тем, что такие двигатели получают энергию от раскаленных выхлопных газов ДВС. Чем выше температура и давление, тем быстрее вращается ротор турбокомпрессора, нагреваемый по нескольким причинам:

Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

от горячих газов;

от сжатия воздуха в компрессоре;

от трения в подшипниках.

При максимальной нагрузке двигателя, например, при движении на высокой скорости по магистрали, происходит наибольший нагрев. Также турбокомпрессор сильно нагревается при езде по бездорожью, на местности с подъемами или при движении с прицепом.

Наиболее критичное состояние, по словам экспертов, наступает после остановки двигателя. Охлаждение турбокомпрессора резко ухудшается, масло перестает подаваться, и тепло концентрируется в подшипниковом узле. Это со временем приводит к нарушению работы подшипника и появлению задиров из-за вращения ротора без смазки под давлением.

Поэтому рекомендуется не глушить такие моторы сразу, а дать им поработать на минимальных оборотах некоторое время.