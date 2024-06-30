Специалист рассказал, почему машину вредно оставлять на палящем солнце

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Эксперт Николаевич дал советы по защите автомобильного аккумулятора в жару

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Эксперт Дмитрий Николаевич из компании Energon дал рекомендации по защите автомобильного аккумулятора в жаркую погоду.

Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Он подчеркнул, что летом аккумуляторные батареи особенно уязвимы из-за высоких температур. Это приводит к ускорению электрохимических процессов, что может вызвать повышенное испарение электролита, саморазряд, коррозию и деградацию материалов батареи. Всё это снижает её ёмкость и общую производительность.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора в жаркую погоду, Николаевич рекомендует избегать глубоких разрядов и поддерживать устройство в хорошем техническом состоянии, регулярно заряжая его. Недостаточная или чрезмерная зарядка может ускорить износ батареи.

Важно соблюдать температурный режим. При температуре выше +25 градусов ускоряется испарение электролита и повышается риск терморазгона, что может повредить батарею. Оптимальная температура для работы аккумулятора — от +20 до +25 градусов.

Для защиты аккумулятора в жаркую погоду необходимо обеспечить вентиляцию и избегать прямых солнечных лучей. При установке аккумулятора нужно позаботиться о качественной вентиляции для отвода тепла. В тёплое время года лучше парковать машину в тенистых местах с хорошей вентиляцией.

Оптимизация нагрузки на аккумулятор также имеет значение. Частые короткие поездки и длительные простои могут привести к недозаряду батареи, а езда по плохим дорогам — к механическим повреждениям. Подключение дополнительных потребителей энергии, таких как мощная аудиосистема или дополнительные фары, увеличивает нагрузку на аккумулятор.

При появлении признаков перегрева, таких как специфический запах или значительное повышение температуры, необходимо дать аккумулятору остыть. Игнорирование таких сигналов может привести к серьёзным повреждениям батареи.