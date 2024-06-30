На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля за 700 тысяч рублей

Блогер Свиридов рассказал, какие поломки будут у машины с пробегом за 700 тысяч

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Блогер Илья Свиридов поделился мнением о поломках, которые могут возникнуть у автомобиля с пробегом за 700 тысяч рублей. По его словам, за такую сумму часто продаются машины российских брендов, но покупать их стоит только при возможности регулярного ремонта. Он отметил, что бывают исключения, однако такие машины обычно покупаются у хороших знакомых.

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Что касается иномарок, на примере Suzuki Grand Vitara с двухлитровым двигателем Свиридов указал на слабые места автомобилей в этой ценовой категории. Первой проблемой является забитый радиатор, который приводит к перегреву и последующему ремонту двигателя.

Второй уязвимой точкой у машин с пробегом более 200 тысяч км является компрессор кондиционера, который выходит из строя из-за стружки в охлаждающей жидкости. Одной лишь заменой компрессора не обойтись — необходима прочистка всей системы, что недёшево.

Блогер также рекомендовал обратить внимание на элементы тормозной системы, так как некоторые владельцы экономят на обслуживании суппортов, что приводит к частой замене дисков каждые 3-5 тысяч км из-за перегрева.

Также стоит проверить рычаги подвески, работу стоек, наличие течей сальника коленвала или, если это авто с полным приводом, в мосте и раздаточной коробке, а также люфты карданных валов.

Необходимо также оценить состояние кузова: наличие последствий некачественного ремонта, ржавчины и других дефектов. В случае Suzuki Grand Vitara слабые места включают арки колёс, пороги, интегрированную раму и стойки дверей.

В целом, блогер отметил, что лучше потратить месяц или больше на поиск хорошей машины, чем купить автомобиль, который потребует значительных вложений времени и денег на ремонт.