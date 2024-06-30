Сделайте ваш автомобиль сверкающим без дорогих средств

Многие водители мечтают найти способ сделать кузов своего автомобиля сверкающим.
Обычная мойка машины не всегда дает желаемый результат.
Да, машина становится чистой, но блеск может так и не появиться. Однако у некоторых автомобилей, которыми управляют опытные водители, кузов всегда блестит. В чем же секрет?
Что нужно нанести на поверхность машины?
Есть простой способ вернуть автомобилю первоначальный внешний вид. Речь идет не о полировке кузова и не о дорогих специальных средствах.
Вам поможет… кондиционер для волос.
Нанесите его на поверхность машины сразу после завершения первого этапа мойки. Средство должно оставаться на лакокрасочном покрытии в течение 5 минут.
После этого тщательно смойте кондиционер. В итоге кузов начнет сверкать, создавая впечатление, что автомобиль только что сошел с конвейера.
Использование кондиционера для волос при мойке автомобиля имеет еще один положительный эффект: на кузове появится гидрофобный слой, благодаря которому машина будет загрязняться медленнее.
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