Сделайте ваш автомобиль сверкающим без дорогих средств

Как добиться того, чтобы кузов автомобиля заблестел

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Многие водители мечтают найти способ сделать кузов своего автомобиля сверкающим.

Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, CC BY 4.0

Обычная мойка машины не всегда дает желаемый результат.

Да, машина становится чистой, но блеск может так и не появиться. Однако у некоторых автомобилей, которыми управляют опытные водители, кузов всегда блестит. В чем же секрет?

Что нужно нанести на поверхность машины?

Есть простой способ вернуть автомобилю первоначальный внешний вид. Речь идет не о полировке кузова и не о дорогих специальных средствах.

Вам поможет… кондиционер для волос.

Нанесите его на поверхность машины сразу после завершения первого этапа мойки. Средство должно оставаться на лакокрасочном покрытии в течение 5 минут.

После этого тщательно смойте кондиционер. В итоге кузов начнет сверкать, создавая впечатление, что автомобиль только что сошел с конвейера.

Использование кондиционера для волос при мойке автомобиля имеет еще один положительный эффект: на кузове появится гидрофобный слой, благодаря которому машина будет загрязняться медленнее.