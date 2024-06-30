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37 миллиардов рублей: во что АвтоВАЗ вложил свои деньги после ухода Renault

Главред "За рулем" Кадаков раскрыл, когда стартуют продажи Lada Iskra

1:33
Авто

АвтоВАЗ завершил подготовку к выпуску новой модели Lada Iskra, разработанной на основе французской платформы, ранее использовавшейся для третьего поколения Dacia/Renault Logan. После ухода Renault из России компания вложила в проект 37 миллиардов рублей, из которых 23 миллиарда были инвестированы сразу после ухода французского автопроизводителя.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал о сложностях локализации компонентов для новой модели. В частности, он отметил необходимость адаптации поперечного усилителя к российским условиям производства, что потребовало значительных изменений в документации и конструкции детали.

По словам Максима Соколова, президента АвтоВАЗа, если бы Lada Iskra вышла на рынок сегодня, её стоимость составила бы около 1-1,2 миллиона рублей. Ожидается, что в следующем году цена базовой версии составит примерно 1,15 миллиона рублей, а топ-версии будут стоить около 1,5 миллиона рублей.

Презентация Lada Iskra состоялась недавно, а начало производства запланировано на начало следующего года. Предполагается одновременный запуск седана, универсала и кросс-версии. После начала конвейерной сборки АвтоВАЗ планирует централизованный старт продаж через дилерскую сеть через месяц-полтора.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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