Превратите тусклые фары в сияющие: легкий способ сэкономить на полировке

Часто помутнение фар транспортного средства связано не с техническими неисправностями, а с сильным загрязнением светотехники.
В таком случае поверхность фар нуждается в полировке. Это необходимо не только для улучшения внешнего вида, но и для повышения безопасности при вождении.
Многие автомобилисты считают, что полировку фар могут выполнить только профессионалы, используя дорогостоящие средства.
На самом деле, с этой задачей может справиться любой водитель без больших затрат.
Простое решение
Отличное средство для полировки фар можно найти в ванной комнате.
Для восстановления блеска и яркости фар подойдет отбеливающая зубная паста. Достаточно нанести её на потускневшую поверхность и протереть чистой тканью.
В результате налёт исчезнет, вместо мутности появится блеск, а стекло станет более прозрачным.
Таким образом, фары перестанут светить слишком тускло. Появится яркий свет, что обеспечит безопасное вождение в тёмное время суток.
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