Превратите тусклые фары в сияющие: легкий способ сэкономить на полировке

Как сделать фары автомобиля более яркими

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Часто помутнение фар транспортного средства связано не с техническими неисправностями, а с сильным загрязнением светотехники.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

В таком случае поверхность фар нуждается в полировке. Это необходимо не только для улучшения внешнего вида, но и для повышения безопасности при вождении.

Многие автомобилисты считают, что полировку фар могут выполнить только профессионалы, используя дорогостоящие средства.

На самом деле, с этой задачей может справиться любой водитель без больших затрат.

Простое решение

Отличное средство для полировки фар можно найти в ванной комнате.

Для восстановления блеска и яркости фар подойдет отбеливающая зубная паста. Достаточно нанести её на потускневшую поверхность и протереть чистой тканью.

В результате налёт исчезнет, вместо мутности появится блеск, а стекло станет более прозрачным.

Таким образом, фары перестанут светить слишком тускло. Появится яркий свет, что обеспечит безопасное вождение в тёмное время суток.