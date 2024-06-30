Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как нужно ходить, чтобы похудеть?
Главред "За рулем" Кадаков раскрыл, когда стартуют продажи Lada Iskra
Почему чужие кошки появляются на вашем пороге: причины и приметы
Ученые из ПНИПУ могут сформировать рекомендации по строильству на глинстых грунтах
Как защитить собаку от клещей: советы и распространённые ошибки
Объём страхования при неполном каско
Как яркие цвета купальников могут спасти вашу жизнь на отдыхе
Ксения Собчак назвала визит Канье Уэста в Москву частным мероприятием
Морган Фриман выразил недовольство по поводу использования искусственного интеллекта
Превратите тусклые фары в сияющие: легкий способ сэкономить на полировке

Как сделать фары автомобиля более яркими

1:07
Авто

Часто помутнение фар транспортного средства связано не с техническими неисправностями, а с сильным загрязнением светотехники.

Как сделать фары автомобиля более яркими
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

В таком случае поверхность фар нуждается в полировке. Это необходимо не только для улучшения внешнего вида, но и для повышения безопасности при вождении.

Многие автомобилисты считают, что полировку фар могут выполнить только профессионалы, используя дорогостоящие средства.

На самом деле, с этой задачей может справиться любой водитель без больших затрат.

Простое решение

Отличное средство для полировки фар можно найти в ванной комнате.

Для восстановления блеска и яркости фар подойдет отбеливающая зубная паста. Достаточно нанести её на потускневшую поверхность и протереть чистой тканью.

В результате налёт исчезнет, вместо мутности появится блеск, а стекло станет более прозрачным.

Таким образом, фары перестанут светить слишком тускло. Появится яркий свет, что обеспечит безопасное вождение в тёмное время суток.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс" Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"
Последние материалы
Как нужно ходить, чтобы похудеть?
Главред "За рулем" Кадаков раскрыл, когда стартуют продажи Lada Iskra
Почему чужие кошки появляются на вашем пороге: причины и приметы
Ученые из ПНИПУ могут сформировать рекомендации по строильству на глинстых грунтах
Как защитить собаку от клещей: советы и распространённые ошибки
Как сделать фары автомобиля более яркими
Объём страхования при неполном каско
Как яркие цвета купальников могут спасти вашу жизнь на отдыхе
Ксения Собчак назвала визит Канье Уэста в Москву частным мероприятием
Морган Фриман выразил недовольство по поводу использования искусственного интеллекта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников