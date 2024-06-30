Эксперты назвали два самых неубиваемых двигателя в мире, но есть нюансы

HotCars: двигатели Toyota и Honda — самые надежные атмосферные "четверки" в мире

Самым надежным атмосферным четырехцилиндровым двигателем признан Toyota 22RE. Впервые он был установлен в 1985 году на пикапе Toyota Hilux и внедорожнике 4Runner. К такому мнению пришли эксперты авторитетного ресурса HotCars.

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Четырехцилиндровые безнаддувные моторы до сих пор популярны на рынке и часто встречаются под капотом экономичных автомобилей, таких как Honda Civic и Toyota Corolla.

Двигатель Toyota 22RE имеет объем 2,4 литра и мощность 105 л. с. Он оснащен чугунным блоком цилиндров с усовершенствованными алюминиевыми головками, одним верхним распредвалом и прочной цепью ГРМ. По мнению экспертов, основным недостатком этого мотора являются передние сальники, которые часто трескаются и протекают. Также, после пробега более 160 тысяч километров требуется замена прокладок головки блока цилиндров.

Вторым по надежности безнаддувным четырехцилиндровым двигателем эксперты назвали Honda K24, который используется в автомобилях Honda с начала 2000-х годов. Этот двигатель ценят за его надежность и неприхотливость, хотя у него тоже есть свои слабые места.

Наиболее распространенные проблемы Honda K24 включают утечку сальников и преждевременный износ выпускного распредвала. У версии Earth Dreams также может накапливаться нагар во впускных клапанах и уплотнениях, что снижает мощность и увеличивает расход топлива.