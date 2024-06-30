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Эксперт раскрывает правду: Когда стоит продавать автомобиль, чтобы не потерять деньги

В автосалоне раскрыли, с каким пробегом лучше продавать машину

2:47
Авто

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с необходимостью обмена старого автомобиля на новый. В интервью порталу njcar.ru директор автосалона объяснил, почему важно тщательно планировать этот процесс, чтобы избежать ненужных затрат, потерь времени и сохранить рыночную стоимость автомобиля до момента продажи.

В автосалоне раскрыли, с каким пробегом лучше продавать машину
Фото: Own work by DestinationFearFan, CC BY-SA 4.0

С течением времени владение автомобилем становится более затратным. Как заранее определить момент для обмена автомобиля и избежать дополнительных расходов? Некоторые владельцы не углубляются в технические детали и финансовые расчеты, опираясь на гарантийные сроки, установленные производителем.

Такой подход имеет свою логику, однако часто служит интересам автопроизводителей, которые заинтересованы в частой смене автомобилей, даже если старые машины еще в хорошем состоянии.

Если автомобиль был приобретен новым, идеальный момент для его продажи можно связать с пробегом. Гарантийный пробег большинства современных автомобилей составляет около 100 000 километров, что достигается примерно за семь лет эксплуатации. Таким образом, гарантия обычно заканчивается при пробеге в 60-70 тысяч километров, однако значительное техническое обслуживание чаще всего требуется на пробеге 70-90 тысяч километров.

Поэтому оптимально рассмотреть продажу автомобиля до пробега в 70 000 километров, если он не начал регулярно требовать ремонта.

Регулярные поломки, даже если они недорогие, вызывают раздражение и увеличивают затраты. Это может свидетельствовать о необходимости в будущем серьезного ремонта, что делает своевременную продажу разумным решением.

Для владельцев подержанных автомобилей существуют "сигналы", указывающие на необходимость поиска нового транспортного средства. Одним из таких сигналов является внезапное увеличение расхода топлива, что может свидетельствовать о различных проблемах, от необходимости замены свечей до серьезного ремонта двигателя.

Также стоит обратить внимание на поломки датчиков системы управления двигателем. Если автомобиль требует значительных вложений в ремонт и замену деталей, это явный признак того, что пора задуматься о его продаже.

Особое внимание следует уделить появлению ржавчины на кузове, даже в небольших количествах. Это может свидетельствовать о начале коррозионного процесса внутри кузова, что скоро станет заметно. Продать автомобиль с выраженной ржавчиной за хорошую цену не получится, а полная перекраска потребует значительных затрат.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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