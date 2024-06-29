Откройте тайну вашего автомобиля: что скрывают задние двери

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Автослесарь раскрыл назначение шпингалета на замке задней двери машины

1:44
Авто

При покупке автомобиля водители часто не обращают внимания на техническое описание транспортного средства. Однако именно в этом документе содержатся ответы на множество вопросов, возникающих в процессе эксплуатации. Например, открыв заднюю дверь, можно обнаружить неожиданную блокировку на ее торцевой части.

Автослесарь раскрыл назначение шпингалета на замке задней двери машины
Фото: openverse by ecin, CC BY 2.0

Опытные автомобилисты знают о назначении и функциях дополнительного механизма, установленного автопроизводителями на задних дверях, — это блокировка замков.

Специалист автосервиса пояснил, что для изменения режима работы замка достаточно переключить специальный шпингалет, после чего дверь можно будет открыть только снаружи. Эта опция предназначена для обеспечения безопасности при перевозке маленьких детей, которые часто сидят на задних сиденьях, сообщает naavtotrasse. ru.

Такой механизм создан для спокойствия взрослых пассажиров, сидящих спереди, чтобы они не беспокоились о ребенке и не отвлекались от управления автомобилем. Хотя это полезное дополнение, многие водители о нем не знают. Важно отметить, что информация о наличии таких блокировок указана не только в техническом описании автомобиля, но и в списке его опций.

При покупке подержанного автомобиля многие сталкиваются с проблемой, когда задние двери не открываются изнутри. Это часто связано с необходимостью перевести блокировки дверей в другой режим. Некоторые автовладельцы сразу обращаются в сервисный центр, где недобросовестный мастер может быстро решить задачу, взяв при этом деньги, как за полноценный ремонт дверного замка.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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