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Эти машины с МКПП дешевле 1,8 млн рублей признаны самыми быстрыми

HotCars перечислил самые быстрые автомобили с механикой дешевле 1,8 млн рублей

2:42
Авто

Эксперты портала HotCars определили, какие спортивные автомобили с механической коробкой передач (МКП) стоят меньше 20 000 долларов (1,8 млн рублей) и превосходят других по скорости, сообщает "За рулем".

HotCars перечислил самые быстрые автомобили с механикой дешевле 1,8 млн рублей
Фото: Wikipedia by Pommeau, CC BY-SA 4.0
  • Первое место заняла BMW M5 2008 года, которая достигает максимальной скорости в 205 миль в час (330 км/ч) и разгоняется до 97 км/ч за 4,5 секунды. Под капотом этого автомобиля находится 5,0-литровый двигатель V10 мощностью 500 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой МКП. Средняя цена подержанной модели составляет около 14 655 долларов (примерно 1,3 млн рублей).
  • На втором месте расположился Cadillac CTS-V 2009 года, разгоняющийся до 97 км/ч за 3,9 секунды и имеющий максимальную скорость 191 миля в час (307 км/ч). Этот автомобиль оснащен 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 556 л. с. и 6-ступенчатой МКП. Его средняя стоимость составляет 18 570 долларов (1,6 млн рублей).
  • Третье место занял кабриолет Chevrolet Camaro SS 2013 года со средней ценой 15 245 долларов (1,3 млн рублей). Машина оснащена 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 426 л. с. и 6-ступенчатой МКП. Разгон до 97 км/ч занимает 4,3 секунды, а максимальная скорость составляет 184 миль в час (296 км/ч).

Также в список самых быстрых автомобилей с МКП стоимостью менее 1,8 млн рублей вошли Chevrolet Camaro SS 2013 года, Dodge Challenger SRT8 2014 года, BMW 135is 2013 года, Audi S5 2012 года, Audi S4 2011 года, Chevrolet Corvette C5 2004 года и Nissan 370Z 2012 года.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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