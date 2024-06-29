Дилеры рассказали, вернутся ли в Россию ушедшие автобренды

Возвращение зарубежных автобрендов в Россию практически невозможно, сообщил агентству "Автостат" директор по продажам и маркетингу "Санрайз Групп" Михаил Попов.
"Мы не ожидаем возвращения ушедших иномарок в их традиционном виде, поскольку это напрямую зависит от геополитической ситуации и санкционного давления. Однако, вероятен сценарий, при котором компании могут выкупать технологии и, действуя под другим юридическим лицом, заниматься производством", — отметил он.
Попов добавил, что при наличии желания автобренды могли бы найти способы продавать свои автомобили в России, однако компании не выбирают этот путь. По его мнению, производители опасаются рисков и предпочитают максимально дистанцироваться от российского рынка.
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