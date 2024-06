Удешевленная версия Kia Seltos 2025 года: что изменилось и почему стоит купить

Компания Kia представила обновленный кроссовер Kia Seltos 2025 модельного года. Автомобиль для рынка США претерпел незначительные изменения. Основные улучшения коснулись версий Seltos EX и Seltos SX, которые теперь оснащены системой предупреждения о дальности парковки при движении задним ходом и интеллектуальной дверью багажника с электроприводом.

Фото: Wikipedia by By Damian B Oh, CC BY-SA 4.0