Удешевленная версия Kia Seltos 2025 года: что изменилось и почему стоит купить

Компания Kia представила обновленный кроссовер Kia Seltos 2025 модельного года. Автомобиль для рынка США претерпел незначительные изменения. Основные улучшения коснулись версий Seltos EX и Seltos SX, которые теперь оснащены системой предупреждения о дальности парковки при движении задним ходом и интеллектуальной дверью багажника с электроприводом.
Стоимость удешевленного базового Seltos S в США теперь начинается от 2,1 млн рублей по актуальному курсу. Модель получила новые 17-дюймовые легкосплавные диски с двухцветной отделкой. Однако 10,25-дюймовая цифровая приборная панель в начальной модификации теперь недоступна, что позволило снизить стоимость автомобиля на 100 долларов.
Новинка также отличается улучшенными материалами отделки салона и панорамной крышей в средних версиях.
Все варианты LX, S и EX оснащены 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 146 л.с. и крутящим моментом 179 Нм, работающим в паре с вариатором. Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды.
Топовые версии SX и X-Line могут быть оборудованы 1,6-литровым турбомотором мощностью 195 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч в этой комплектации занимает 8,4 секунды.
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