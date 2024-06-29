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Удешевленная версия Kia Seltos 2025 года: что изменилось и почему стоит купить

Kia выпустила удешевленную версию кроссовера Kia Seltos 2025 года

Авто

Компания Kia представила обновленный кроссовер Kia Seltos 2025 модельного года. Автомобиль для рынка США претерпел незначительные изменения. Основные улучшения коснулись версий Seltos EX и Seltos SX, которые теперь оснащены системой предупреждения о дальности парковки при движении задним ходом и интеллектуальной дверью багажника с электроприводом.

Kia выпустила удешевленную версию кроссовера Kia Seltos 2025 года
Фото: Wikipedia by By Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

Стоимость удешевленного базового Seltos S в США теперь начинается от 2,1 млн рублей по актуальному курсу. Модель получила новые 17-дюймовые легкосплавные диски с двухцветной отделкой. Однако 10,25-дюймовая цифровая приборная панель в начальной модификации теперь недоступна, что позволило снизить стоимость автомобиля на 100 долларов.

Новинка также отличается улучшенными материалами отделки салона и панорамной крышей в средних версиях.

Все варианты LX, S и EX оснащены 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 146 л.с. и крутящим моментом 179 Нм, работающим в паре с вариатором. Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды.

Топовые версии SX и X-Line могут быть оборудованы 1,6-литровым турбомотором мощностью 195 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч в этой комплектации занимает 8,4 секунды.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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