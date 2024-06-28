Стало известно, как кондиционер может спасти ваш двигатель от перегрева

Автоэксперт: включение кондиционера в пробке продлевает срок службы двигателя

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Многие водители опасаются частого использования кондиционера, считая, что это может повредить системы автомобиля. Однако автоэксперт Евгений Балабас в интервью "Общественной службе новостей" утверждает, что включение кондиционера в пробке, особенно в жару, может продлить жизнь силового агрегата.

Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Балабас объяснил, что без кондиционера двигатель нагревается до максимальной температуры, что ведет к угару масла и закоксовыванию поршневых колец и клапанов. Кондиционер поддерживает двигатель в нижней границе рабочего температурного режима, сокращая температурные перепады и снижая нагрузку на двигатель.

Регламент использования кондиционера отсутствует, поэтому его можно использовать без ограничений при любой температуре. Обслуживание кондиционера включено в стандартный регламент ТО.